- Premierul Florin Cițu a anunțat pe pagina sa de socializare, ca a facut deja prima sa plimbare fara masca in aceasta dimineața. "Cum este pentru voi prima zi fara masca in spatii deschise? Eu deja...

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat miercuri, intr-un interviu la Europa FM, ca Guvernul ar urma sa propuna sa se renunțe la obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise neaglomerate. Ioana Mihaila a declarat ca Romania se afla pe o panta descendenta a valului 3, insa…

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca romanii sunt „tot mai aproape de revenirea la normalitate”, dupa ce tara noastra a ocupat locul 4 in topul tarilor din UE privind persoanele imunizate anti-COVID cu ambele doze, potrivit Agerpres . „Suntem tot mai aproape de revenirea…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca atunci cand tara noastra va atinge pragul de 10 milioane de romani vaccinati, atunci poate fi luata in considerare renuntarea la masca de protectie. „Obiectivul meu și al Guvernului pe care il conduc ramane vaccinarea cat mai rapida a 10 milioane de romani. Pentru…

- Premierul Florin Citu a declarat, astazi, ca in toamna se va putea renunta oficial la purtatul mastii daca va exista pana atunci un numar suficient de cetateni romani vaccinati anti COVID-19. ”2 milioane de oameni vaccinati anti-COVID, adica 10% in populatie, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania”,…