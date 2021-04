Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu, ministrul interimar al Sanatatii, a semnat luni Ordinul Ministrului Sanatatii numarul 526/19.04.2021 privind constituirea Comisiei pentru verificarea modului de raportare a deceselor COVID-19. "Din componenta comisiei fac parte un numar de 7 persoane, reprezentanti…

- Ministerul Apararii transmite, intr-un comunicat de presa, ca spitalul militar ROL 2 care funcționeaza in incinta Institutului „Ana Aslan” a inregistrat 82 de decese pe care le-a raportat atat in plaforma Coronaforms, cat și in platforma Alerte MS, dupa ce fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu…

- Premierul Florin Cițu va asigura interimar conducerea Ministerului Sanatații, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu. Șeful Guvernului a anunțat miercuri seara ca, dupa refuzul lui Dan Barna de a asigura interimatul la Sanatate, i-a inaintat președintelui propunerea ca premierul sa o faca, iar șeful statului…