FITI PREVAZATORI - NU VA LASATI INSELATI! Acesta a fost indemnul transmis de politisti, in cadrul unor actiuni stradale, desfasurate in orasele Bistrita si Sangeorz-Bai. Cu gandul ca paza buna trece primejdia rea, politistii bistriteni au desfasurat activitati de informare, in cadrul carora au oferit sfaturi preventive, in special pe persoanelor varstnice, cu privire la masurile de protectie pe ca ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera calda și plina de tandrețe, vineri, la Biblioteca Județeana „George Coșbuc” din Bistrița. Scriitoarea Ioana Nicolae și-a prezentat aici cea mai recenta apariție, volumul „Miezul inimii”. Ioana Nicolaie a povestit cititorilor din Bistrița cum a ales titlul „Miezul inimii”. Scriitoarea din Sangeorz-Bai…

- Peste 100 de elevii ai secției germane de la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” au celebrat o sarbatoare tradiționala pentru comunitațile de sași din Ardeal. „Ar fi prima ediție Maifest la noi. A fost un inceput timid, dar ne dorim sa continuam și in viitor aceasta frumoasa tradiție a burgurilor sasești.…

- Un barbat din Singeorz Bai a ajuns dupa gratuii, penbtru 30 de zile. Printre capetele de acuzare se numara traficul de droguri și amenințarea cu moartea. In timp ce faceau cercetari și percheziții, oamenilor legii le-a ”cazut in mana” un spaniol care conducea drogat. Și acesta are o paleta de infracțiuni…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz Bai au fost semnalați despre producerea unui accident rutier pe Drumul Comunal Ierboasa. Din primele date, un barbat de 66 ani, din Bistrița, in timp ce conducea un ATV, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un podeț din…

- Politia Romana a transmis o avertizare in care cere utilizatorilor de telefonie mobila sa nu acceseze link-urile primite prin SMS. Potrivit unui specialist, este vorba de un atac cibernetic la scara larga. ”Ati primit si dumneavoastra acest mesaj? Speram ca nu ati accesat acel link! Reamintim! Nu accesati…

- De sarbatori, mai multe persoane au primit SMS-uri care conținea un link cu un mesaj vocal. Poliția Romana atrage atenția ca deschiderea acestuia putea pune in pericol securitatea datelor de pe dispozitivul de pe care este accesat. ”Ați primit și dumneavoastra acest mesaj? Speram ca nu ați accesat…

- ”Ati primit si dumneavoastra acest mesaj? Speram ca nu ati accesat acel link! Reamintim! Nu accesati link-uri primite de la persoane necunoscute! Nu va lasati inselati! Va rugam sa distribuiti acest mesaj si sa le reamintiti persoanelor vulnerabile de riscurile la care se expun in mediul online! Va…

- Jandarmii bistrițeni se vor afla in urmatoarea perioada in mijlocul cetatenilor prin asigurarea masurilor de ordine publica la manifestarile religioase prilejuite de Floriile ortodoxe si a sarbatorilor pascale catolice. Astfel, vor fi asigurate masurile de ordine publica in municipiul Bistrita, la Nasaud,…