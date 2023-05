Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat in aceasta saptamana o initiativa legislativa prin care apelurile la call-center trebuie preluate de un operator uman in maximum 5 minute de la momentul efectuarii apelului. In caz contrar amenzile vor fi destul de mari. Robert Zob, unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege,…

- Un proiect de lege inițiat de deputatul liberal Raluca Turcan ar putea face ca romanii aflați in concedii medicale sa poata fi verificați cu poliția. Cei care nu permit verificarea risca sa nu mai fie platiți in perioada concediului medical. Inițiativa legislativa vine dupa ce, doar in primele doua…

- Inițiativa, aflata la a V-a ediție, aparține Asociatiei Femeilor de Afaceri si a Femeilor Conducatoare de Intreprinderi Brașov. Reprezentanții acesteia s-au intalnit astazi la Casa de Cultura cu elevi de la 6 licee din Fagaraș și Victoria. Proiectul se desfasoara in perioada aprilie-iunie 2023, cu participarea…

- FOTO VIDEO| ”Raftul cu Bunatați Locale”, inițiativa unui SUPERMARKET de a aduce produsele realizate in județul ALBA mai aproape de clienți FOTO VIDEO| ”Raftul cu Bunatați Locale”, inițiativa unui SUPERMARKET de a aduce produsele realizate in județul ALBA mai aproape de clienți Profi a deschis la Alba…

- Cateva sute de persoane protesteaza in Piața Victoriei, dupa ce Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede un prag valoric pentru abuzul in serviciu in cuantum de 250.000 de lei. Oamenii striga ”OUG 13 a reinviat”, „Ați dat, ați dat liber la furat!” și ”Hoții, hoții”. Manifestanții au și pancarte…

- Autoritatea de Reglementare in domeniu ( ANRE ) a aprobat, astazi, tipul de contract-cadru si conditiile generale de furnizare a energiei electrice in regim de serviciu universal si modelul de factura aplicabil tuturor clientilor casnici. Mihaela Dumitrescu : Facturile la energie vor trebui sa respecte…

- Incepand din anul 2011, de cand portalul guvernamental Ghiseul.ro a devenit functional, din ce in ce mai multe institutii si unitati administrativ teritoriale din tara s-au inrolat pe aceasta platforma online. Cetatenii au astfel posibilitatea de a efectua o multime de plati, incepand cu taxele si impozitele…

- Singura stațiune turistica de interes național din județul Arad a ramas fara iluminat stradal! Facturile neplatite ale Primariei Comunei Moneasa sunt motivul, spune președintele Consiliului Județean Arad.