Stiri pe aceeasi tema

- "Nu ma retrag din cursa pentru Primaria Generala. Nu-mi mai trimiteti apropouri, nu-mi mai trimiteti emisari. (...) sugerandu-mi-se sa candidez pe lista de la Senat – asa mi se spune – nu mai candida la alegerile locale, candizezi la Senat, te ajutam sa ai si o functie la Senat, preiei partidul - devi…

- Intrebat despre declaratiile lui Victor Ponta care sustine ca "PSD + PNL egal love", Marcel Ciolacu a explicat ca atunci cand "nu este un partid decizional, te misti cu mingea, asa, pe tot terenul". "Fiind un partid mai mic, ii ofera aceasta libertate domnului Ponta. Sunt declaratii politice…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri seara, ca nu va renunta la candidatura pentru un nou mandat, ”pot sa vina si zece candidati”. Firea a mentionat ca i s-a sugerat sa candideze la alegerile parlamentare, pentru Senat.”Nu ma retrag din cursa pentru Primaria Generala. Nu-mi…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri la Digi24 ca Gabriela Firea nu va avea nicio problema daca Victor Ponta va decide sa candideze la Primaria Generala.Intrebat cum comenteaza afirmațiile lui Victor Ponta ca „PSD + PNL egal love”, Ciolacu a raspuns: „Cand nu este un…

- In urma cu patru ani Gabriela Firea promitea construirea a 20 de gradinițe cu program prelungit, dar rezultatul este zero, a declarat, miercuri, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitale „In urma cu patru ani, in campania electorala, candidatul PSD Firea promitea…

- Scenariu-bomba prezentat, marți, la Sinteza zilei, de Mihai Gadea: Actualul edil al Capitalei, Gabriela Firea, s-ar putea retrage din cursa pentru un nou mandat la Primaria Generala lasandu-i locul lui Victor Ponta.

- Mihai Gadea a prezentat, marți, la „Sinteza zilei”, un scenariu-bomba: actualul edil al Capitalei, Gabriela Firea, s-ar putea retrage din cursa pentru un nou mandat la Primaria Generala, lasandu-i locul lui...

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat la RomaniaTV ca anunțul președintelui PSD, prin care a anunțat-o drept cel mai bun candidat social-democraților la prezidențiale se incadreaza in seria „șarjelor” dintre Marcel Ciolacu și Victor Ponta. Firea a declarat ca este conștienta de faptul ca tot…