- Un proiect cinematografic despre debutul pandemiei in Wuhan este scris si va fi regizat de Charles Randolph, care a semnat intre altele „Bombshell” si a fost premiat cu Oscar pentru scenariul „The Big Short”, potrivit news.ro.Fara un titlu, deocamdata, proiectul este produs de SK Global, dupa…

- Virusul si-a facut aparitia la sfarsitul anului 2019 in orasul Wuhan (centru), dar contagiunea a fost practic oprita in tara, ultimul bilant anuntand circa 83.000 de cazuri de contaminare, dintre care 4.634 mortale. Citește și: Nou medicament care poate stopa pandemia de coronavirus, fara…

- „Exista dovezi uriașe” ca noul coronavirus provine dintr-un laborator de cercetare din Wuhan, China, a tunat șeful diplomației americane, Mike Pompeo, intarind acuzațiile la adresa Beijingului, facute cu ca...

- China a anuntat joi ca va dona inca 30 de milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care are nevoie de mai mult de 1 miliard de dolari pentru a finanta lupta impotriva pandemiei de coronavirus ce a ucis peste 180.000 de persoane in intreaga lume, informeaza Reuters.Promisiunea…

- Plangerea civila, depusa de procurorul statului, Eric Schmitt, vizeaza Guvernul, Partidul Comunist Chinez, precum si alti responsabili si institutii ale tarii. Conform plangerii, cei vizati sunt acuzati ca au "ascuns informatii cruciale" de la inceputul pandemiei, au arestat avertizori de integritate…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca multe țari vor trebui sa iși revizuiasca bilanțul uman in urma pandemiei de coronavirus. Declarația OMS vine in contextul in care oficialii chinezi au anunțat vineri 1.290 de decese in plus in Wuhan, epicentru al pandemiei COVID.Numaratoarea macabra…

- In China nu s-a inregistrat niciun nou deces pentru prima oara de cand sunt date publicitatii statistici privind numarul bolnavilor care au murit ca urmare a infectarii cu noul coronavirus in luna ianuarie, conform informatiilor furnizate marti de autoritatile sanitare, transmite AFP, relateaza Agerpres.…