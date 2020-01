Stiri pe aceeasi tema

- Celebra jucatoare americana de tenis Serena William a impresionat-o pe Stephanie McMahon, fiica președintelui WWE, care a afirmat ca ar dori-o pe sportiva in competițiile de wrestling. Stephanie McMahon este o luptatoare profesionista americana. Stephanie este fiica președintelui WWE, Vince McMahon.…

- Prezentatoarea emisiunii “Vedeta Populara” de la TVR adora sa nașeasca, iar acum are o familie numeroasa, dupa cum a declarat chiar ea. Zilele trecute, Iuliana Tudor a participat la Sibiu, la aniversarea de un an a Sofiei Maria, fiica interpretului de muzica populara, Ovidiu Homorodean, careia i-a rupt…

- Cantareața americana Katy Perry, in varsta de 35 de ani, și-a amanat nunta cu actorul britanic Orlando Bloom, in varsta de 42 de ani, potrivit US Weekly.Katy Perry și Orlando Bloom s-au logodit in luna februarie a acestui an și toata lumea se aștepta sa-i vada pe cei doi la altar. Ar fi trebui ca nunta…

- Actorii Dwayne "The Rock" Johnson și Danny DeVito au luat prin surprindere invitații la o nunta care a avut loc in Mexic, relateaza milenio.com.Dwayne Johnson și Danny DeVito se afla in mexic pentru a promova noul film in care joaca - Jumanji Next Level.In urma cu cateva zile, cei doi actori au fost…

Zilele trecute a avut loc la Turda punerea in scena a piesei Nunta lui Figaro, pe un libret scris in limba italiana de Lorenzo da Ponte. Evenimentul a fost realizat de Primaria Turda și Casa de...

- Gigi Becali este un tata implinit. Fata cea mare, Teodora, s-a casatorit de curand, iar Alexandra și Cristina iși așteapta și ele ”prințul”. Fetele lui Becali au crescut și sunt gata sa iasa din strictețea cu care au fost crescute de patronul FCSB. Fiica mijlocie a lui Becali – una din cele mai frumoase…

- Iulia Albu, celebra pentru exigenta sa, a felicitat-o pe fiica lui Gigi Becali. EXCLUSIV Gigi Becali, detalii-bomba despre NUNTA. Ce zestre i-a dat Teodorei: "Eu sunt imparatul Romaniei!" "Teodora Becali a marcat o apariție de real bun gust si de o medestie de care puține persoane cunoscute…

- Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, s-a casatorit, la sfarșitul saptamanii trecute, cu Mihai Theodor Mincu, un tanar in varsta de 28 de ani. Petrecerea a avut loc la Palatul Snagov, unde au fost prezenți mai bine de 700 de invitați, astfel ca cei doi miri au strans o suma considerabila de bani.