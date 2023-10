„Aș vrea sa va spun povestea mea legata de Spitalul Clinic Județean din Bistrița… Am mers cu groaza in urma tuturor parerilor auzite in mediul online…” Așa incepe mesajul unei cititoare Bistrițeanul.ro care ne-a rugat sa transmitem și celorlalți experiența sa. „Prima experiența a fost acum aproximativ 6 ani cand am nascut prin cezariana. Totul a decurs foarte bine, incepand de la internare, intervenție și pana am plecat acasa. Nu am dat absolut nici un ban nimanui. Și in ciuda a tot ceea ce se vehicula la acea vreme, toata lumea s-a purtat impecabil – atat personal, cat și profesional. Curațenia,…