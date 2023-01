Stiri pe aceeasi tema

Darijo Srna, director in cadrul clubului Sahtior Donetk, a declarat, intr-un interviu pentru The Guardian, ca simte ca ucrainenii lupta nu doar impotriva Rusiei, ci si cu FIFA, el considerand ca forul mondial neglijeaza gruparile de fotbal din Ucraina, potrivit news.ro.

Electricitatea a fost restabilita in al doilea oras ca marime al Ucrainei, Harkov, si in regiune, a anuntat guvernatorul acesteia, a doua zi dupa ce ultimul val de atacuri cu rachete al Rusiei a vizat reteaua electrica a tarii, relateaza The Guardian.

Consiliul Uniunii Europene a decis, luni, adoptarea unui mecanism care va permite adoptarea de actiuni contra natiunilor terte care evita aplicarea sanctiunilor internationale impuse Rusiei, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit Mediafax.

Directorul serviciului britanic de securitate MI5, Ken McCallum, a declarat miercuri ca, in acest an, serviciul de informatii al Rusiei a primit una dintre cele mai grele lovituri din istoria recenta europeana.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca ia in serios negațiile Rusiei privind implicarea in incidentul din Polonia, adaugand ca este posibil sa fie vorba de o eroare tehnica, relateaza The Guardian.

G7 intenționeaza sa continue sa impuna sancțiuni impotriva Rusiei și a statelor care susțin Moscova in operațiunea militara speciala, se arata in declarația comuna a miniștrilor de externe ai G7, anunța Rosbalt, potrivit Rador.

Colonelul american in retragere, Douglas Macgregor, fost consilier al secretarului apararii in mandatul președintelui american, Donald Trump, a pus la indoiala capacitatea Washingtonului de a forma o coaliție militara de succes impotriva Rusiei, noteaza RADOR care citeaza TASS.

"Iranienii ucid ucraineni nevinovati" furnizand armament Rusiei, acuza Casa Alba, care si-a exprimat "ingrijorarea" fata de eventuale livrari de rachete iraniene armatei ruse, relateaza AFP, conform news.ro.