Stiri pe aceeasi tema

- Instanța suprema a reluat, joi, dezbaterea apelurilor din dosarul de mare corupție al fostei șefe a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), Crinuța Dumitrean, condamnata alaturi de expert și alte persoane pentru o mita de 400.000 de euro, primita pentru facilitarea soluționarii…

- Vladimir Putin și-a adapostit familia intr-un buncar antinuclear de lux din Munții Altai, un adevarat oraș subteran, dotat cu tehnologie de ultima generație, susține un fost profesor rus, potrivit caruia liderul de la Kremlin sufera de o boala grava. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a publicat un videoclip de pe strazile din Kiev, dupa zvonurile din presa rusa ca ar fi fugit din capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Fostul edil al Constanței, Radu Mazare, și fratele acestuia, Alexandru, au vorbit, luni, in fața judecatorilor instanței supreme, in dosarul in care ambii au fost achitați de prima instanța in mega-dosarul privind construcția cartierului de locuințe sociale Henri Coanda. Fii la curent cu…

- Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema a aratat, luni, ca va stabili prin decizia definitiva ce o va da in dosarul ANRP „Bica-Dumitrean-Cocoș” modalitatea de soluționare a situației create de decizia CCR privind compunerea completurilor, pentru care a cerut raspunsuri de la CJUE.…

- Clubul englez de fotbal Manchester City s-a declarat "socat si consternat" duminica pentru insultele suferite sambata de jucatorul sau Phil Foden si de familia acestuia, in timp ce asistau la un meci de box, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Curtea de Apel București, a respins, miercuri seara, definitiv, contestația anchetatorilor DNA impotriva deciziei de cercetare in libertate a fostului edil a Sectorului 5, Marian Vanghelie, in mega-dosarul de corupție privind achizițiile Economat Sector 5. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sezonul de iarna a fost unul bun pentru marii hotelieri din Poiana Brasov, ale caror unitati de cazare au fost ocupate in proportie de 90%, insa, in cazul in care nu se vor ridica, incepand din aceasta primavara, restrictiile impuse in contextul pandemiei, lipsa evenimentelor corporate si private…