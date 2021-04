Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut parte de o tema de gatit extrem de dificila pentru amuleta 22 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Samuel Le Torriellec a degustat și a anunțat cine primește bonusul special!

- Sorin Bontea a avut parte de o cazatura la Chefi la cuțite. Acest incident s-a intamplat dupa ce faimosul bucatar și colegii lui, respectiv Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, se luptau pentru o amuleta. Sorin Bontea s-a accidentat la Chefi la cuțite Devenind foarte nervos, Sorin Bontea s-a ”razbunat”…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut paarte de o tema dificila, in lupta lor pentru amuleta 13 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Dupa degustare, Bogdan Alexandrescu (Dexter) a anunțat caștigatorul.

- Dupa ce a degustat farfuriile pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, chef Catalin Petrescu a decis cine primește amuleta 11 din sezonul 9 „Chefi la cuțite”.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu aduc publicului, in fiecare ediție „Chefi la cuțite”, un show savuros, condimentat cu de toate. Speak s-a strecurat in culise pentru a dezvalui ce se intampla in spatele camerelor, in episodul 10 „Speak @ cuțite”.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucarie pentru a descoperi ce surpriza le-a mai pregatit Gina Pistol, la amuleta 10 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

- Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de proporții in aceasta ediție de Chefi la cuțite. Finii juratului, Clara și Horia, au gatit pentru cei 2 bucatari, iar preparatul lor l-a dat „pe spate” pe Florin Dumitrescu.

- Maria Luca are 12 ani, este din Rașnov și s-a prezentat in fața juraților de la „ Chefi la cuțite”, sezonul 9 , impecabil. Chiar daca a avut emoții fata și-a adunat forțele și a decis sa pregateasca un desert indian, menit sa surprinda papilele gustative ale celor trei jurați. Maria Luca i-a uimit pe…