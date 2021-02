Februarie se răzbună: Frig și lapoviță în acest weekend – Prognoza meteo CHIȘINAU, 27 feb – Sputnik. Sambata, 27 februarie, cerul va fi acoperit de nori in nord și variabil in sud și centru. © Sputnik / OsmatescoFestivalul "Marțișor 2021": Cum se va desfașura pe timp de pandemie In raioanele de nord, izolat, vor cadea precipitații slabe, predominant sub forma de lapovița. In orele de zi, in raioanele de nord vor fi +5..+8 grade Celsius, in raioanele centrale se vor inregistra +5..+8°C, iar in raioanele de sud termometrele vor indica +6..+9°C. Vantul va sufla din nord-vest, de la slab pana la moderat, dar, izolat, și cu intensificari. Presiunea… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 26 feb – Sputnik. Vineri, 26 februarie, cerul va fi variabil și nu sunt prognozate precipitații. © Sputnik / Yana ZaharovaMarțișorul: Cand a fost inventat, cum arata și ce simboliza inițial - detalii uimitoare La orele dimineții, izolat, va persista ceața slaba, formata pe parcursul…

- CHIȘINAU 23 feb - Sputnik. Se pare ca iarna cedeaza in fața primaverii, astfel ca marți vom avea maxime de pana la 13 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta, cerul va fi variabil, iar dimineața izolat va fi ceața.…

- CHIȘINAU, 20 feb - Sputnik. Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza pentru astazi temperaturi care vor vaeia intre 0 și +3 grade in nordul țarii, +1..+4 grade in centrul republicii și +2..+5 grade la sud. Cerul va fi variabil, iar la nord sunt posibile precipitații sub forma de ninsoare. …

- CHIȘINAU, 19 feb – Sputnik. Vineri, 19 februarie, dupa o noapte geroasa, va fi destul de frig și pe parcursul zilei: sunt așteptate -4..-7 grade Celsius in raioanele de nord, -3..-6 grade in regiune de centru și -2..-5 grade in sud. © AP Photo / Hau DinhCeaiul - bautura care a cucerit lumea14…

- CHIȘINAU, 18 feb - Sputnik. Trebuie sa menționam ca vineri vom avea cele mai joase temperaturi inregistrate in ziua de 19 februarie din 1886 pana in prezent. Vom menționa ca doar in ziua de 19 februarie din 1954 a fost inregistrata o minima de -19 grade Celsius. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic…

- CHIȘINAU, 4 feb – Sputnik. Joi, 4 februarie, cerul va fi de la noros la variabil, iar izolat, in special in nord, vor cadea precipitații slabe, predominant sub forma de ploaie. © Photo : I.S. Administrația de Stat a DrumurilorFoto: Cum se circula pe drumurile din țara - un Cod Galben a fost instituit…

- CHIȘINAU 10 ian - Sputnik. Pentru duminica, 10 ianuarie, meteorologii prognozeaza maxime de pana la patru grade. Cerul va fi noros, iar precipitații esențiale nu se vor inregistra. Vantul va sufla slab. Mercurul din termometre va urca pana la -1..+2°С in nord, 0..+3 grade in centru și +1..+4…

- CHIȘINAU, 21 dec - Sputnik. Astazi este așteptat Soarele sa se arate nițel de dupa nori, chiar daca la primele ore ale dimineții, izolat, va fi ceața. © Sputnik / Kirill ShipitsinImagini spectaculoase: Iarna pe lacul Baikal10 Așadar, cerul va fi parțial acoperit de nori. Precipitațiile sunt…