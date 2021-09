FCSB conduce la pauza, pe Dinamo București, cu scorul de 4-0, in meciul disputat duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in etapa a 8-a a Ligii I de fotbal. Au marcat Keșeru (26'), Popescu (43'), Vinicius (45'+2), Cordea (45' + 7 - p). Steliano Filip a primit cartonaș roșu in minutul 37.

Echipele de start:

FCSB: 99. Andrei Vlad - 2. Valentin Cretu, 55. Paulo Vinicius, 4. Andrei Miron (capitan), 33. Risto Radunovic - 27. Darius Olaru, 17. Iulian Cristea, 9. Octavian Popescu - 98. Andrei Cordea, 28. Claudiu Keseru, 22. Valentin Gheorghe. Antrenor: Edward Iordanescu.