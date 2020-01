Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a intalnit astazi, in ultimul meci de verificare de la Belek, Antalya, formatia poloneza Jagiellonia.Meciul s a incheiat la egalitate, scor 1 1, dupa golurile reusite de Rivaldinho in minutul 3, respectiv Imaz in minutul 11.Au evoluat:FC Viitorul manager tehnic, Gheorghe Hagi : Cabuz Damian,…

- In al treilea meci de pregatire din Antalya, FC Viitorul a intalnit, astazi, formatia austriaca Sturm Graz.Partida s a incheiat la egalitate, scor 0 0, desi a fost un joc disputat, cu numeroase ocazii la ambele porti.Pentru FC Viitorul manager tehnic Gheorghe Hagi au evoluat: Buzbuchi Dussaut 80 Ghita…

- In primul meci de pregatire din Antalya, FC Viitorul a pierdut, scor 0-1, in fata campioanei ultimilor doi ani din Elvetia si totodata actualul lider, Young Boys Berna potrivit news.roSingurul gol al meciului a fost reusit de elvetieni, in finalul primei reprize, prin Assale.Au evoluat…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XXI-a a Ligii I, potrivit news.roGolurile au fost marcate de Soiledis ’21 si Coman ’45. 0-1: Soiledis a deschis scorul cu capul din sase metri, dupa un corner. 0-2:…

- VIITORUL FCSB LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Radu Petrescu va arbitra partida VIITORUL - FCSB, ajutat de asistentii Florin Paunescu si Marius Badea. VIITORUL FCSB, meci contand pentru etapa a 21-a din Liga 1, se joaca, duminica, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT LOOKPLUS.…

- FC Viitorul și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 20:30, in etapa #21 din Liga 1. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #21 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 liveTEXT de la ora 20:30 » Viitorul…

- Voluntari - Viiitorul a fost 0-0 la pauza, iar cele doua echipe s-a intrecut in goluri spectaculoase in repriza a doua. Struna a deschis scorul pentru FC Voluntari, marcand in minutul 66. Fundașul dreapta a marcat cu un șut de la 20 de metri, din voleu. Viitorul a egalat rapid, prin Rivaldinho. Atacantul…

- Viitorul și Astra se intalnesc joi, de la 20:30, in etapa cu numarul 19 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #19 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat live de la 20:30 » Viitorul- Astra Vezi AICI…