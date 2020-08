Stiri pe aceeasi tema

- Campioana CFR Cluj o va intalni in deplasare pe Academica Clinceni in prima etapa a editiei 2020-2021 a Ligii I de fotbal, potrivit programului stabilit joi la sediul LPF. Vicecampioana Universitatea Craiova va debuta in noul sezon in deplasare cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, in timp ce…

- ​CFR trece prin momente grele pe finalul de sezon din Liga 1: formația din Gruia a pierdut locul de lider, iar coronavirusul a dat peste cap orice planuri (au fost depistate mai multe cazuri de Covid-19 în lotul campioanei României). De infectare nu a scapat nici Dan Petrescu. Într-o…

- Continua veștile proaste pentru CFR Cluj, campioana României descoperind un nou jucator infectat cu noul coronavirus. Totalul celor depistați pozitiv la Covid-19 a ajuns la 12. Cristi Manea, 22 de ani, este ultimul nume trecut pe lista celor care s-au infectat cu coronavirus. Internaționalul…

- *FC Botosani – Astra Giurgiu 0-0. Un meci lipsit aproape total de spectacol, desi nu avea mare miza.Vina principala pare s-o aiba, insa, Astra care n-a fost in stare sa repete evolutiile excelente din partidele cu FCSB si CFR Cluj. Aseara s-a disputat partida Universitatea Craiova – FCSB iar maine,…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a oferit o serie de declarații dupa victoria echipei sale impotriva celor de la FC Botoșani, scor 2-0. Spre deosebire de prestația „elevilor” sai din meciul cu FCSB, evoluția din aceasta seara l-a mulțumit pe „Bursuc”, care și-a laudat fotbaliștii.…