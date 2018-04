Faza finala la minivolei feminin se va disputa la Sighetu Marmatiei

Stiri pe aceeasi tema

- La finalul acestei saptamani va avea loc la Sibiu turneul semifinal din cadrul Campionatului National de volei feminin, categoria Sperante.In aceasta faza a intrecerii este calificata si echipa de volei feminin din Mioveni, argesencele fiind repartizate in Seria a III-a, meciurile din cadrul acestei…

- Micile voleibaliste de la CSȘ Lugoj au obținut calificarea la turneul final al campionatului feminin de minivolei. Echipa lugojeana, pregatita de prof. Carmen Todros și prof. Ionela Canea, a caștigat seria a IV-a semifinala, de la Sighetu Marmației, dupa ce s-a impus in toate jocurile disputate:…

- Astazi de la orele 9:00, la sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier din Sighet a inceput faza semifinala a CN de minivolei feminin. La turneu sunt prezente 6 echipe, fiecare din ele fiind aici cu gandul la calificarea in faza superioara a competitiei. Alaturi de echipa gazda CSS Sighet - antrenor…

- In perioada 30 martie - 1 aprilie sub egida Federatiei Romane de Volei se vor desfasura etapele semifinale din cadrul diviziei de minivolei feminin. FRV a hotarat impartirea celor 24 de echipe in 4 serii, in fiecare serie existand o echipa care organizeaza turneul. Seria a IV-a este compusa din echipele…

- Se construiește un stadion nou și la Bacau! Cea mai buna echipa a orașului joaca in Liga 3. Romania a intrat in febra construcțiilor de stadioane, deși, paradoxal, acestea se ridica tocmai cand nu mai avem echipe, cand cluburi „de tradiție” au devenit cele cu 20 de ani vechime. Pana acum, s-au construit…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 19-a. In ultimul meci al rundei, derby-ul campionatului, SCM Craiova – CSM București. Sambata, 3 februarie CSM SLATINA – HC DUNAREA BRAILA 17-16 ASC CORONA 2010 BRAȘOV – CSU DANUBIUS GALAȚI 21-18 CS RAPID USL METROU BUCUREȘTI – AHCM SLOBOZIA Duminica, 4 martie…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- Inainte de orice, ma inclin in fața performanței extraordinare obținuta de SCM Craiova, in Cupa EHF (European Handball Federation). Duminica, 11 februarie, in ultimul sau meci din grupa, reprezentanta Romaniei a invins, in deplasare, cu scorul de 29-25 (17-14), echipa daneza Randers HK. Astfel, SCM…