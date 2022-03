Fapte bune din Alba: Apel pentru ajutorarea a 25 de refugiați, majoritatea copii, adăpostiți la Glod și pentru alți 8 copii români Fapte bune din Alba: Apel pentru ajutorarea a 25 de refugiați, majoritatea copii, adapostiți la Glod și pentru alți 8 copii romani Reprezentanții organizației ”Fapte bune din Alba” au lansat un apel pentru ajutorarea a 25 de refugiați din Ucraina și 8 copii din familii defavorizate romani, de care se ocupa, carora doresc sa le cumpere incalțaminte, lapte praf și o mașina de tuns. Refugiații sunt adapostiți de o familie cu suflet mare din satul Glod (Almașu […] Citește Fapte bune din Alba: Apel pentru ajutorarea a 25 de refugiați, majoritatea copii, adapostiți la Glod și pentru alți 8 copii romani… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii municipalitatii pietrene fac un nou apel umanitar pentru a ajuta refugiatii din Ucraina si, in incercarea de a fi cat mai eficienti, prezinta o lista cu bunurile de care refugiatii au nevoie. „Municipiul Piatra-Neamț continua sa primeasca refugiați din Ucraina, pentru care incercam…

- Restaurantul "La Pranz" va livra incepand de luni cate 50 de portii de mancare refugiatilor sositi in Iasi si la Sculeni. Mancarea va fi oferita gratuit de catre restaurant, de asemenea si transportul catre zonele in care sunt cazati refugiatii. Reprezentantii locatiei au precizat ca alte 15 portii…

- Refugiații beneficiaza de aceleasi servicii medicale ca asiguratii romani Refugiati ucraineni sosesc în Vama Siret. Foto: Mihaela Buculei RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Cetatenii straini si apatrizii aflati în situatii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…

- FOTO Primii refugiați in județul Alba: Copii mici, femei și batrani au ajuns la Manastirea Dumbrava In județul Alba au ajuns primii refugiați fugiți din calea razboiului provocat de Rusia in Ucraina. Anunțul a fost facut pe Facebook, de purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, Oliviu Botoi. Oliviu Botoi…

- Comunicat de presa| PSD Alba deruleaza acțiuni umanitare pentru refugiații din Ucraina PSD Alba deruleaza acțiuni umanitare pentru refugiații din Ucraina PSD Alba iși exprima compasiunea fața de populația din Ucraina afectata de razboi și deruleaza acțiuni umanitare cu scopul de a ușura soarta refugiaților…

- Un cuplu din județul Alba intinde o mana de ajutor refugiaților de razboi din Ucraina: „Oferim cazare și masa pentru o familie cu copii” Un cuplu din județul Alba intinde o mana de ajutor refugiaților de razboi din Ucraina: „Oferim cazare și masa pentru o familie cu copii” Razboiul dintre Rusia și Ucraina…

- Autoritațile din Galați pregatesc locuri de cazare pentru refugiații din Ucraina. Pot fi cazate in acest moment patru mii de persoane. Corespondentul Radio Iași, Aurelia Bogatu: 20 de profesori de la Universitatea din Ismail, Ucraina – au solicitat ajutor de la Universitatea „Dunarea de Jos” Galati…