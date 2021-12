Faliile din PNL, adâncite de împărţirea funcţiilor Reducerea numarului de functii ce le sunt alocate ca urmare a aliantei cu PSD si dorinta unor lideri de a obtine cat mai multe pozitii-cheie in stat au dus la impartirea PNL pe bisericute si la accentuarea tensiunilor din interiorul partidului. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

