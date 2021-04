Faimoasele berze de la Dumbrăvioara, în direct Urmarite de zeci de mii de persoane, berzele sunt vedetele incontestabile ale verii in județul Mureș. Potrivit trasnmisiunilor in direct, perechea și-a construit un cuib și deja au depus primele oua. Anul trecut, berzele au fost urmarite de peste 23 de mii de persoane prin intermediul a sute de mii de accesari online de pe […] Articolul Faimoasele berze de la Dumbravioara, in direct apare prima... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

