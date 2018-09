Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 11 septembrie 2018, de la ora 09,30 Penitenciarul Bucuresti Jilava va fi gazda editiei cu numarul cinci a Festivalului National Interpenitenciar "InterFest". In cadrul acestui eveniment, vor fi organizate seminarii, o expozitie a obiectelor confectionate de detinuti, competitii sportive- atletism…

- Zilele Cetatii Targoviste au debutat cu competitii sportive. Astfel, la Complexul de Natatie, cartierele sunt implicate intr-un turneu fotbalistic, iar, in Parcul Chindia, se desfasoara o competitie de tenis de camp.

Cel mai important artist prezent la ZMCT 2018 va fi Delia. Pe langa Delia vor fi prezente alte nume cu rezonanța in muzica autohtona: Irina Rimes, Mateo, Antonia, Alex Velea, Mihai Margineanu și...

- Cantaretul de muzica populara Ovidiu Purdea Somes a afirmat ca Dumitru Farcas a fost unul dintre cei mai frumosi romani pe care i-a cunoscut, considerand ca acesta putea fi numit ”voievod al taragotului”, transmite Mediafax. Cantaretul de muzica populara Aurel Tamas considera ca decesul lui Dumitru…

- “Open Camp Vaslui” este un festival de muzica si cultura urbana ce se desfasoara in perioada 8 – 12 august 2018 la Poligonul de Tir Paiu – Vaslui. Scopul evenimentului este acela de a antrenara publicul larg la o serie de activitati culturale, sportive si recreative ce se vor desfasura in aer liber.…

- Municipiul Vatra Dornei va gazdui, incepand de astazi si pana pe 25 iulie, o noua editie a Zilelor Dornei. Evenimentele organizate de Primaria si Consiliul Local Vatra Dornei vor incepe miercuri, 18 iulie a.c., de la ora 18:00, cu Festivalul de Folclor „Dorna, plai de joc si cantec". ...

- PNL este un partid guvernat de disperare. Asta considera analistul politic Ion Cristoiu, care face, pe blogul sau, o analiza privind locul PNL pe scena politica actuala. Cristoiu considera ca PNL este condus de disperare si ca in loc sa faca opozitie se amageste cu protestele din Piata Victoriei…

- Pierre de Hillerin este de departe un titan al cercetarii si inovatiei in domeniul performantei sportive. Cei 46 de ani de munca asidua in laboratoarele cercetarii sportive au consolidat o cariera unica in proiectarea strategiilor si metodologiilor de antrenament pentru toate ramurile sportive nationale,…