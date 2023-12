Stiri pe aceeasi tema

- Croatul Zeljko Kopic (46 de ani) este alesul conducerii lui Dinamo pentru postul de antrenor principal. Ramași fara A1 dupa desparțirea de Ovidiu Burca, șefii lui Dinamo au abordat mai multe piste in ultimele zile. Acționarii au discutat cu cațiva antrenori romani, precum Florin Bratu, Ionuț Badea,…

- Fostul fundaș al celor de la Dinamo, George Galamaz (42 de ani), crede ca Liviu Ciobotariu (52 de ani) este cea mai potrivita varianta pentru a prelua banca echipei din „Ștefan cel Mare”. Marți, 28 noiembrie, Ovidiu Burca (43 de ani) și-a dat demisia de la Dinamo. Antrenorul care a promovat echipa in…

- Dupa desparțirea de Ovidiu Burca, conducerea lui Dinamo a cautat sa-l angajeze pe Florin Maxim (42 de ani), antrenorul de la Corvinul Hunedoara, dar a fost refuzata. Cu Dinamo ramasa fara „principal” dupa desparțirea de Ovidiu Burca, omul care a readus clubul in prima liga, conducerea cauta un succesor…

- Ovidiu Burca pleaca de la Dinamo. Antrenorul va face un pas in spate zilele urmatoare, cel mai tarziu imediat dupa meciul cu Sepsi, de pe 4 decembrie. Dinamo e intr-o situație disperata, e serios amenințata de retrogradare. E pe locul 15 in SuperLiga și are doar 10 puncte. Conform surselor GSP, Burca…

- Ovidiu Burca și jucatorii au publicat mesaje video pentru suporterii pe care-i așteapta alaturi la Arena Naționala duminica seara, la derby-ul Dinamo - FCSB. Derby-ul Dinamo - FCSB va avea loc duminica, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1…

- Bulgarul Ivaylo Petev, 48 de ani, s-a manifestat temperat pe durata derby-ului orgoliilor cu Dinamo, scor 1-0, mai ales ca Universitatea Craiova a avut avantaj din startul partidei și o repriza secunda pe care a controlat-o din acordul fin al propriilor jucatori. Ivaylo Petev, 48 de ani, a debutat oficial…

- Dinamo are doua meciuri la Oradea: cu FC Bihor (vineri, in Cupa Romaniei) și cu UTA (luni, in Liga 1). Elevii lui Ovidiu Burca vor ajunge de joi acolo ți se vor antrena in oraș in perioada respectiva. Antrenorul roș-albilor lupta pe cele doua fronturi cu garnituri diferite Dinamo parcurge o perioada…

- Antrenorul celor de la Dinamo, Ovidiu Burca (43 de ani), a prefațat partida contra campioanei Romaniei, Farul Constanța, din runda cu numarul 10 a Superligii. Dinamo - Farul se joaca vineri, 22 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...