- Traficul este intens, vineri, pe DN1 Ploiesti - Brasov, pe sensul de urcare catre munte, in zonele Comarnic si Busteni, si pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la Bascov. Politia recomanda soferilor sa respecte indicatiile agentilor si sa reduca viteza.

- Traficul este intrerupt pe DN1, in statiunea Azuga, dupa ce un stalp a cazut pe carosabil, anunta Centrul Infotrafic."DN1 Brasov - Ploiesti este blocat pe ambele sensuri la km 136+600 de metri, in zona statiunii prahovene Azuga, dupa ce un stalp de beton de pe marginea drumului s-a prabusit…

- Circulatia feroviara, blocata, marti seara, intre Ploiesti si Brasov, din cauza unor copaci cazuti pe calea ferata, a fost reluat, la ora 20.45, pe firul II, intre Timisu de Sus si Predeal.

- Traficul rutier a fost blocat, joi dupa amiaza, pe DN1, in Busteni, unde trei masini s-au ciocnit dupa ce soferul uneia dintre acestea a adormit la volan. Sase persoane, intre care 3 copii, au ajuns la spital in urma evenimentului. Circulatia rutiera a fost oprita in ambele sensuri ale…

- Circulatia pe DN 1A, in zona Cheia, inchisa pana duminica dimineata Foto:pixabay.com Circulatia rutiera pe Drumul National 1A va fi închisa de la miezul noptii pâna mâine dimineata la ora 5.00, în zona localitatii prahovene Cheia. Se va interveni pentru scoaterea…

- Politistii recomanda soferilor care circula pe DN1, Valea Prahovei, pe sensul dinspre Brasov, sa circule pe ruta alternativa Sacele - Cheia - Ploiesti, in conditiile in care traficul pe DN1 este intens si s-au format coloane de masini. Potrivit Centrului Infotraic, duminica traficul rutier…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…