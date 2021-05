Executor judecat în al doilea dosar de abuz în serviciu Procurorii DNA au anuntat, ieri, trimiterea in judecata a unui executor judecatoresc. Acesta este acuzat ca ar fi prejudiciat Complexul Energetic Oltenia(CEO) cu aproape 1,5 milioane de lei. Este al doilea dosar in care executorul a fost deferit justitiei de procurorii DNA din Craiova. In primul dosar, in care este acuzat ca ar fi pagubit CEO cu alti aproape 6 milioane de lei, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare. Sentinta a fost data de Curtea de Apel Craiova in octombrie 2020. In prezent, acest dosar este pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, instanta care judeca apelul formulat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a unui executor judecatoresc. GAGIU NICOLAE, executor judecatoresc in cadrul BEJ “Gagiu Nicolae”, pentru savarșirea infracțiunilor de:– abuz in serviciu,– abuz…

- „Nu este definitiva, inca nu este definitiva, mai avem Inalta Curte de Casație și Justiție, s-a mai intamplat sa fie ceva anulat la Curtea de Apel și caștigat la Inalta Curte”, a declarat Raed Arafat, la Digi24.Intrebat daca va ataca decizia Curții de Apel București, acesta a spus: „Fara nicio discuție”.„Motivul…

- Clubul de fotbal Pandurii Lignitul Targu Jiu, controlat de sidnicalistul Marin Condescu, are de primit aproape 4 milioane de euro de la Complexul Energetic Oltenia, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Local Targu Jiu, Artego SA și Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia. Magistrații Inaltei Curței de…

- Anchetat de Direcția Naționala Anticorupție și condamnat la inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție (sentința contopita de 10 ani și 8 luni!), omul de afaceri ialomițean Gheorghe Ceteraș a obținut definitiv dreptul de a fi liberat condiționat. Sentința nu poate fi pusa insa in…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Craiova au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 februarie 2021, a inculpatului GAGIU NICOLAE, executor judecatoresc in cadrul BEJ "Gagiu Nicolae", pentru savarsirea…

- Procurorii DNA anunta ca au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 februarie 2021, a inculpatului Gagiu Nicolae, executor judecatoresc in cadrul BEJ “Gagiu Nicolae”, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si abuz in serviciu cu…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus reținerea pentru 24 de ore a executorului judecatoresc Nicolae Gagiu. Acesta este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de abuz in serviciu și abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, in forma…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Craiova au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 09 februarie 2021, a inculpatului Nicolae Gagiu, executor judecatoresc in cadrul BEJ “Gagiu Nicolae”, pentru savarșirea…