In direct la GSP Live, Costel Pantilimon (33 de ani) -dublu caștigator de Premier League- a vorbit despre competiția continua pe care a avut-o cu Ciprian Tatarușanu (34 de ani), pentru postul de titular al naționalei Romaniei. De-a lungul timpului, Tatarușanu a strans mai multe meciuri in poarta naționalei, 67 la numar, decat rivalul sau, Pantilimon, care are 27 de meciuri in poarta primei reprezentative. ...