- A sarit in plina iarna in raul Nistru și a inotat pana in Republica Moldova. Un cetațean al Ucrainei, in varsta de 36 de ani, a fost depistat de catre polițiștii de frontiera din Otaci, dupa un schimb de informații cu granicerii din Ucraina. Tanarul se simțea rau cand a ajuns pe celalalt mal al Nistrului…

- Procurorul general al SUA, Merrick Garland, i-a cerut unui coleg sa analizeze și sa desfașoare o ancheta legat de documentele clasificate gasite in fostul birou al lui Joe Biden, in timp ce ex-președintele Donald Trump a avut o reacție virala. Vizat și el intr-o ancheta similara, Trump a cerut sa se…

- In punctul de trecere a frontierei Leușeni a fost depistat un șofer din Ucraina care și-a cumparat un permis de conducere fals. Astfel, in dupa-amiaza zilei de luni, 9 ianuarie, pe sensul de ieșire din Republica Moldova s-a prezentat un barbat in varsta de 28 de ani, in calitate de șofer pe ruta „Moldova…

- Un israelian a incercat sa treaca hotarul Republicii Moldova cu aproape 2 grame de droguri, dar polițiștii de frontiera i-au dat planul peste cap. Cazul a fost inregistrat la postul vamal Palanca, scrie Jurnal.md. Polițiștii de frontiera au supus controlului de specialitate bagajele pasagerilor ce se…

- Polițiștii de frontiera au depistat cinci cetațeni ucraineni și un moldovean in timp ce traversau in mod fraudulos frontiera, din Ucraina in Republica Moldova. Cazul a fost inregistrat luni, 19 decembrie.

- Republica Moldova a deschis marti un dosar penal dupa ce, cu o zi inainte, fragmente de racheta au cazut in apropierea orasului Briceni, situat in nordul republicii, in apropiere de frontiera cu Ucraina, relateaza Radio Chisinau si agentia de presa EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Romania va continua sa aduca o contribuție substanțiala la apararea colectiva a NATO, spune Klaus Iohannis, in timpul unei declarații comuna cu Jens Stoltenberg. El cere o susținere sporita a Alianței atat pentru Ucraina, cat și pentru Republica Moldova,