Exclusiv G4Media: România a blocat programul de investiții al Budapestei în Transilvania Romania nu și-a dat acordul la nici un nivel pentru ca Ungaria sa deruleze in Transilvania programe de investiții, așa cum s-a intamplat in ultimii ani. Informația a fost transmisa pentru G4Media biroul de presa al Ministerului Afacerilor Externe. Raspunsul a venit dupa ce Monika Kozma, șefa Fundației Pro Economica, care supervizeaza programul de investiții al guvernului maghiar in Transilvania, a declarat in februarie ca Ungaria vrea demararea unui astfel de program in nord-vestul Romaniei. „Nu a fost incheiat niciun acord bilateral, la niciun nivel, intre Romania și Ungaria, pentru derularea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

