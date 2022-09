EXCLUSIV. Când are loc nunta dintre Emi și logodnica sa, Mădălina.…

Emi de la Noaptea Tarziu are ganduri serioase! Ei bine, cine nu ar fi avut langa o femeie atat de frumoasa și iubitoare cum este logodnica lui, Madalina?! Cei doi se iubesc tot mai mult pe zi ce trece și planuiesc o nunta ca in povești. Concurentul de la Te cunosc de Undeva a spus in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, cand va avea loc evenimentul.