Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol a anunțat duminica, 16 mai, pe site-ul organizației, ca agenții din teren s-au confruntat cu probleme in aplicarea noilor masuri de relaxare intrate in vigoare sambata, 15 mai, deoarece șefii MAI nu i-a prelucrat și nici nu au fost de gasit in weekend. ”Cum am fost obișnuiți de guvernanți,…

- Un eveniment privat organizat intr-un apartament din București in noaptea de sambata spre luni a fost oprit de polițiști. Mai mult de 100 de persoane au fost sancționate pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, iar cuantumul amenzilor se ridica la 226.000…

- Politistii din Faget au demarat o ancheta dupa ce un coleg de-al lor a fost agresat pe un teren de pe raza comunei Traian Vuia. Contactati de Lugoj Info.ro reprezentanti ai Inspectoratului de Politie al judetului Timis au confirmat faptul ca la Politia Faget a fost depusa o plangere prin care un subofiter…

- Agentul lucra de cel puțin un deceniu in localitatea bacauana, unde un tanar de 28 de ani susține ca acesta l-a batut chiar in secția de poliție dupa ce un consatean l-a banuit ca i-ar fi furat o patura de fan. IPJ confirma ca polițistul a fost mutat, recunoaște ca s-a pornit o cercetare interna in…

- Ministrul de Interne a decis sa trimita Corpul de control la Secția 16 de Poliție din București, unde lucrau polițiștii acuzați ca au sechestrat și torturat doi tineri, in septembrie anul trecut.

- Dupa scandalul creat recent in urma incidentului din 2020, cand noua polițiști au torturat doi barbați care i-au atenționat ca nu poarta masca, noi imagini terifiante in care oamenii legii agreseaza un barbat reținut au aparut in presa. Polițiștii au fost filmați, chiar de camerele de monitorizare din…

- Tribunalul Bucuresti a dispus arestarea preventiva a trei dintre agentii de la Sectia 16 Politie din Capitala acuzati ca au batut in septembrie anul trecut doi tineri in zona Eroii Revolutiei. Alti trei agenti au fost plasati sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, iar fata de unul nu a fost…

- Opt agenti de la Sectia 16 Politie din Capitala au fost retinuti pentru 24 de ore pentru infractiunile de lipsire de libertate in mod ilegal si tortura. Oamenii legii sunt acuzati ca in luna august a anului trecut au batut cu bestialitate doi tineri la statia de metrou Eroii Revolutiei. Potrivit anchetatorilor,…