- Cel de-al treilea eveniment din cadrul campaniei de vaccinare organizata de Primaria Brasov va avea loc duminica, 16 mai, si a fost intitulat "Liber la restaurante", fiindu-le dedicat angajatilor din domeniul HoReCa, precum si tuturor celor care isi doresc ca accesul in restaurante si cafenele sa se…

- Primaria Municipiului Brașov a lansat in dezbatere publica proiectul Regulamentului de intervenție pentru creșterea calitații arhitectural-ambientale a cladirilor din zonele de acțiune prioritara in Municipiul Brașov, care conține lista facilitaților pentru cei care iși reabiliteaza fațadele cladirilor,…

- Aleșii locali ai municipiului Sighișoara au aprobat, cu unanimitate de voturi, intr-o ședința ordinara de lucru care a avut loc in data de 28 aprilie, bugetul general al Municipiului Sighișoara pe anul 2021 in suma de 74.790.000 de lei la capitolul Venituri – din care 11.480.000 de lei subvenții de…

- Firma P&P, care administreaza parcarile publice din Brasov a castigat procesul cu Primaria, in prima instanta, la Curtea de Apel. Magistrații de la Tribunalul Covasna au decis vineri, sa admita cererea formulata de firma care administreaza locurile de parcare din Municipiul Brașov, astfel ca suspenda…

- Consilierii locali ai orașului Sarmașu au adoptat joi, 15 aprilie, cu unanimitate de voturi, proiectul de buget propus de executivul Primariei pentru anul 2021. Bugetul centralizat al orașului Sarmașu pentru anul 2021 aprobat este in suma de 26.357.000 de lei la "Venituri" și 27.755.000 de lei la "Cheltuieli",…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi cerut mita 4 milioane de euro. In schimb, el ar fi promis sa intervina la funcționari publici de la cel mai inalt nivel din ANAF, Ministerul Mediului, Consiliul Județean Brașov și Primaria Brașov pentru reducerea pretului…

- Municipiul Brasov ramane in scenariul rosu. Asta inseamna ca se aplica toate restrictiile impuse in starea de alerta pentru localitatile in care rata de infectare cu coronavirus a depasit 3 la mia de locuitori. Astazi, incidenta infectarilor cu coronavirus a ajuns, in orasul Brasov, la 6,33. Cu toate…

- Municipalitatea angajeaza o firma de avocatura care va apara, inclusiv in instanța, respectarea drepturilor brașovenilor de catre P&P, firma care administreaza parcarile din municipiu. Avand in vedere faptul ca firma care a concesionat parcarile din Municipiul Brașov, continua sa nu aplice prevederile…