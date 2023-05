Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 440. O alerta aeriana a fost declarata in regiunile Sumi, Cernihiv, Poltava, Harkov și Dnipropetrovsk, precum și in partea controlata de Kiev a regiunii Zaporojie, conform harții online a Ministerului ucrainean al Transformarii Dig

- Seful grupului paramilitar Wagner i-a acuzat marti pe militari din armata regulata a Rusiei ca au fugit de pe pozitiile lor din Bahmut, epicentrul luptelor in estul Ucrainei, si a acuzat statul rus ca este incapabil sa apere Rusia, informeaza AFP."Astazi (marti), una dintre unitatile Ministerului…

- In timp ce Ucraina pregatește o contraofensiva de amploare, la Kremlin se amplifica razboiul intern pentru putere, considera Oleg Jdanov, un important expert militar din Ucraina, care a oferit un interviu pentru cititorii Libertatea.Fost militar sovietic și colonel in rezerva al armatei ucrainene, Oleg…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat ca trupele sale vor continua sa lupte pentru Moscova chiar si dupa retragerea lor din orasul Bahmut, din estul Ucrainei, care este de luni bune scena unor lupte crancene, transmite dpa. „Luptatorii Wagner vor fi pastrati pentru urmatoarele…

- Ciocniri interne subterane se dau in cadrul puterii de la Moscova. Intr-o noua inregistrare video publicata sambata, șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, lanseaza un atac fara precedent la adresa Kremlinul chiar in momentul in care trupele ruse par sa aduca Moscovei mult dorita victorie…