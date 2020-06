Europol: Măsurile de izolare ar putea alimenta radicalizarea Masurile de izolare adoptate pentru a combate propagarea COVID-19 ar putea alimenta procesele de radicalizare, apreciaza agentia europena de politie Europol, care evidentiaza amplificarea violentelor din partea extremei drepte si a extremei stangi in ultimul an, a relatat marti AFP. Consecintele economice si sociale ale pandemiei ar putea ''alimenta radicalizarea indivizilor, indiferent de convingerile lor ideologice'', indica Catherine de Bolle, directoare a Europol in raportul intitulat 'Situatia si tendintele terorismului', document facut public marti. ''Activitatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de izolare adoptate pentru a combate propagarea COVID-19 ar putea alimenta procesele de radicalizare, apreciaza agentia europena de politie Europol, care evidentiaza amplificarea violentelor din partea extremei drepte si a extremei stangi in ultimul an, a relatat marti AFP.

- Masurile de izolare adoptate pentru a combate propagarea COVID-19 ar putea alimenta procesele de radicalizare, apreciaza agentia europene de politie Europol, care evidentiaza amplificarea violentelor din partea extremei drepte si a extremei stangi in ultimul an, a relatat marti AFP potrivit Agerpres.…

- Oficiul european de politie, Europol, estimeaza ca o viitoare descoperire a unui vaccin impotriva coronavirusului SARS-CoV-2 va conduce la formarea unei piete de copii false ale unui asemenea vaccin, a semnalat luni sefa acestei institutii, Catherine de Bolle, citata de agentia EFE. Adresandu-se Comisiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit marti masurile de izolare in Rusia pana la 12 mai pentru a incetini propagarea noului coronavirus in tara, facand un anunt in acest sens in cursul unei teleconferinte cu inalti responsabili guvernamentali si sefi ai regiunilor ruse, potrivit Reuters si AFP.…

- Statele New Hampshire, Maryland si Texas au fost cuprinse, sambata, de manifestatii impotriva masurilor de izolare instituite de autoritatile locale pentru oprirea raspandirii noului coronavirus.

- Ministerul Educației și Cercetarii a agreat cu partenerii educaționali - reprezentanții elevilor, studenților, parinților, cadrelor didactice și cei ai Consiliului Național al Rectorilor, masurile care se impun in vederea reluarii cursurilor și a finalizarii cu succes a anului școlar și universitar…

- Poluarea aerului s-a redus in zonele urbane din Europa in timpul perioadelor de izolare adoptate pentru combaterea coronavirusului, conform imaginilor satelitare publicate luni, insa activistii avertizeaza ca locuitorii de la orase pot fi mai vulnerabili la epidemie, relateaza Reuters. In orase precum…

- Poluarea aerului s-a redus in zonele urbane din Europa in timpul perioadelor de izolare adoptate pentru combaterea coronavirusului, conform imaginilor satelitare publicate luni, insa activistii avertizeaza ca locuitorii de la orase pot fi mai vulnerabili la epidemie, relateaza Reuters.In orase…