Europarlamentar PSD atenționează că raportările COVID-19 din România ridică semne de întrebare la Bruxelles Europarlamentarul Tudor Ciuhodaru (PSD) a declarat la Antena 3 ca este „haos” in gestionarea epidemiei de coronavirus in Romania. El a adaugat ca la nivel de Parlament European se discuta despre faptul ca raportarile cazurilor COVID-19 nu ar fi in regula și ar putea sa fie ceruta schimbarea modalitații de raportare a noilor infecții COVID-19 din Romania. Medic de profesie, europarlamentarul a precizat ca in opinia sa ar trebui ca Romania sa testeze cat poate de mult pentru a putea izola cat mai bine potențialii purtatori de coronavirus care in unele cazuri sunt asimptomatici și ii infecteaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Cluj acuza faptul ca angajatii Spitalului Clinic de Boli Infectioase nu i-au dat nici dupa aproape o luna copiile dupa analizele mamei sale, pe baza carora voia sa ceara si sfatul unor specilaisti din Bucuresti. Intre timp, a aflat ca mama sa a murit in spital din cauza Covid-19, desi…

- Un barbat din Cluj acuza faptul ca angajatii Spitalului Clinic de Boli Infectioase nu i-au dat nici dupa aproape o luna copiile dupa analizele mamei sale, pe baza carora voia sa ceara si sfatul unor specilaisti din Bucuresti. Intre timp, a aflat ca mama sa a murit in spital din cauza Covid-19, desi…

- Ligia Barbarii sustine ca in Romania se fac putine autopsii deoarece ar exista un risc foarte mare pentru cadrele medicale sa se infecteze la randul lor, a explicat medicul. "Se fac autopsii, dar mai puțin din cauza contagiozitații acestui agent patogen al virusului COVID-19. Se fac și din…

- Raed Arafat susține ca aparitia unui vaccin anti-COVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia, avand in vedere multitudinea de cazuri de pe glob. ”Cum au zis si cei de la OMS, pana nu vedem vaccinul noi suntem obligati sa ne pregatim. Chiar daca apare vaccinul, noi trebuie sa stim ca vaccinul nu va rezolva…

- Medicul Monica Pop, unul din cadrele medicale care au contestat vehement masuri luate de PNL, precum internarea forțata a infectaților cu coronavirus care nu au simptome, a izbucnit la adresa ministrului Sanatații. Motivul? Rata de eroare a testelor de coronavirus.Citește și: SURPRIZA la Antena…

- „Am mari semne de intrebare ca dl Iohannis a negociat ceva. Il așteptam in Parlament pentru a explica ce și-a propus de la aceste negocieri, ce a obținut și mai ales ce este de facut ca acești bani sa intre de-adevaratelea in economia romaneasca”, a declarat marți Calin Popescu Tariceanu.„Sa…

- Profesorul Alexandru Rafila a comentat, joi, cele mai noi date privind numarul de cazuri de infectare cu coronavirus din Europa. In acest clasament, Romania ocupa locul 3, depașita doar de Portugalia și Suedia. Astfel, Romania este inclusa in zona galbena a infectarilor cu coronavirus din Uniunea Europeana.…

- Persoanele asimptomatice infectate cu coronavirus ar trebui sa stea in spital intre opt și zece zile pana a se lua o decizie medicala in funcție de simptome, se arata in propunerea Comisiei stiintifice anti-Covid citata de Digi 24. Daca apar simptome de coronavirus, pacientul va ramane in…