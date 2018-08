Stiri pe aceeasi tema

- Fanii FCSB-ului nu mai au motive de temere. Meciul de joi cu Hajduk, din prima manșa a turului III din Europa League, va fi transmis de un post romanesc. Jurnalistul Mihai Mironica a anunțat pe pagina sa de Facebook ca duelul dintre Hajduk și FCSB va fi in direct la PRO TV, joi, de…

- Suporterii echipei de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2 a, au facut deplasarea in coloana de masini astazi, la Ovidiu, la meciul de debut in campionat, cu ACS Poli Timisoara, formatie retrogradata din Liga 1. Partida se disputa de la ora 13.00, pe stadionul central al Academiei Hagi.…

- “Primvs derby” – asa cum a fost numit meciul amical desfasurat sambata seara pe arena “Ilie Oana”, dintre Petrolul 52 si AFC “R” Bucuresti – urmasa Rapidului, a adus, asa cum era de asteptat si intuit, destule probleme, fanii celor doua echipe avand “derbiul” lor… in ironii, acte de vandalism, agresiuni…

- Un accident rutier s-a petrecut joi dupa-amiaza, in jurul orei 15:40, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Potrivit primelor informații, publicate de site-ul local alba24.ro, in accident au fost implicate trei autovehicule, o mașina marca VW Golf inmatriculata in județul Alba, un autoturism…

- Tristete si dezamagire in randul rusilor, extaz in tabara croata dupa meciul de sambata seara. Nervii au fost intinsi la maximum pana la loviturile de departajare, cand echipa croata a reusit sa se califice.

- Dinamovistul Jaime Penedo a avut o evoluție foarte apreciata in primul meci la Mondiale din istoria naționalei Panama, maine va urma a doua reprezentație a portarului de 36 de ani contra Angliei. Partida de la ora 15:00, de la Nijni Novgorod, vine dupa intalnirea cu Belgia (0-3). Fotbalistul a transmis…

- Un grup de suporteri cu cagule pe cap au intrat, marti, la centrul de antrenament al echipei Sporting Lisabona si i-au agresat pe jucatori si staful tehnic, care se aflau la sedinta de pregatire.Potrivit cotidianului A Bola, 50 de persoane au patruns in sediul Academiei Sporting de la Alcochete,…