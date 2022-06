Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu sunt in plin proces de divort, cei doi avand de impartit, pe langa custodia fiicelor, o adevarata avere, socotita in venituri de milioane in urma celor 12 ani de casatorie. Pe langa o casa in Pipera, cotata la valoarea a cel putin 500.000 de euro, cei doi au obtinut,…

- Senatorul PSD Marius Dunca considera ca sprijinirea mediului de afaceri pentru a elimina efectele multiplelor crize pe care le traverseaza țara noastra reprezinta, in continuare, o prioritate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Azi, 03.05.2022, AIM a trimis tuturor parlamentarilor maramureșeni o solicitare importanta de a nu vota proiectul de lege prin care toate companiile vor fi obligate la plata unei noi taxe. Printr-o inițiativa legislativa recent depusa in circuitul legislativ la Senat, se dorește modificarea Legii 335/2007…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru combaterea speculei la raft. Astfel, comerciații care profita de situațiile excepționale și cresc nejustificat prețurile risca amenzi intre 0,1 si 1% din cifra de afaceri.

- Republica Ceha este una dintre cele mai active tari care a sprijinit armata ucraineana prin donatii si vanzari de armament si munitie. Mai mult decat atat, Republica Ceha a livrat tancuri din epoca sovietica, lansatoare de rachete multiple, obuziere, vehicule de lupta de infanterie si arme antiaeriene.…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a invitat la Palatul Cotroceni, marti, pe membrii delegatiei care va participa la Jocurile Invictus, un eveniment organizat in acest an la Haga si care se adreseaza militarilor care au fost raniti in urma unor operatiuni militare. Seful statului a subliniat ca datorita…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut companiilor franceze, inclusiv producatorului auto Renault si retailerului Auchan, sa iasa de pe piata rusa, pentru ca nu fac decat sa finanțeze mașina de razboi a lui Putin, potrivit Reuters. „Renault, Auchan, Leroy Merlin trebuie sa inceteze sa mai…

- Dupa ce Florin Citu a atras atentia asupra jaloanelor din PNRR care ar trebui sa fie atinse pana la finalul lunii, Marcel Ciolacu a transmis ca planul va trece printr-un proces de optimizare, „ tinand cont de realitatea actuala, nu ca isi doreste PSD sau nu isi doreste PNL”. Social-democratul a oferit…