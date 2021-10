Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie pregateste terenul pentru implementarea planului B, a unor noi masuri anti-pandemie, dupa ce responsabilii sanitari au avertizat asupra unui „vartej de presiuni” asupra sistemului public de sanatate, mai ales in cursul iernii.

- S-a inregistrat o scadere a numarului de noi infectari: 11.725 de cazuri. De asemenea, 389 de romani au murit in ultimele 24 de ore. In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate peste 11.000 de cazuri noi de COVID-19, in scadere fața de zilele precedente, insa numarul deceselor se menține in continuare…

- Guvernul ceh a anuntat miercuri o inasprire a controalelor si restrictiilor sanitare, ca raspuns la o recrudescenta a contaminarilor si deceselor asociate COVID-19, informeaza AFP. Ministerul Sanatatii al Republicii Cehe a facut cunoscut miercuri ca au fost inregistrate 3.246 de noi contaminari…

- Vineri, in spitalele din Romania erau internați cu COVID 180 de copii, dintre care 14 la terapie intensiva, conform datelor oficiale transmise de autoritați. Topul județelor dupa noua raportare de cazuri COVID-19. București, Timiș și Iași conduc detașat / ​GRAFIC Rata de infectare la nivel național…

- De astazi sunt interzise evenimentele publice și private, atat in interior, cat și la exterior, și se inchid restaurantele și terasele in comunele Ceplenița și Rachiteni, Iași, in urma creșterii incidenței infectarilor cu coronavirus.

- Romania a ajuns la 1.094.870 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, la cel mai recent bilanț, au fost raportate 946 de noi imbolnaviri.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai…

- Autoritatile din orasul Tokyo, gazda Jocurilor Olimpice de vara, au inregistrat cel mai mare numar de infectari zilnice cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei, in contextul raspandirii rapide a variantei Delta, informeaza DPA.

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate noua cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.697 teste efectuate (din care 652 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (6), Dumbravița, Giroc și Lenauheim. Coeficientul…