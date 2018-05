Stiri pe aceeasi tema

- Trupa The Humans nu a mers mai departe in finala Eurovision 2018. Mihai Traistariu s-a aratat revoltat și a criticat prestația Romaniei pe scena de la Lisabona, in cea de-a doua semifinala, dar și concursul in sine. Cantarețul crede ca piesa nu a fost cea mai fericita alegere și ca publicul romanesc…

- Maria Ghiorghiu nu are vesti bune pentru noi! Cunoscuta clarvazatoare sustine ca urmeaza sa se intample ceva tragic. Totodata, aceasta mentioneaza faptul ca nu stie exact locul unde s-ar produce acest eveniment. Maria Ghiorghiu spune ca i s-au aratat mitraliere, tipete si un singur cuvant intr-o limba…

- Florin Bratu i-a luat apararea lui Moldoveanu, care și-a scos tricoul dupa golul victoriei cu ACS Poli Timișoara, 1-0, afișand un mesaj pentru mama sa, ceea ce i-a atras critici din tribune, fiind comparat cu gestul lui Moruțan din finalul meciului Romania U19 - Ucraina U19 1-2. Robert Moldoveanu este…

- Naucita de durerea pierderii mamei, celebra impresara nu a uitat insa ca in aceeași zi trista cineva aștepta un gand bun de la ea. Una dintre fiicele ei, Rebecca, a implinit in aceeași zi varsta de 19 ani. Anamaria Prodan trece probabil prin cel mai greu moment din viața ei, dupa ce și-a pierdut mama,…

- Fostul premier Adrian Nastase a deplans moartea celei care a fost Ionela Prodan, pe blogul lui. Acolo, Nastase a rememorat cateva intamplari petrecute alaturi de indragita cantareața de muzica populara. CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A MURIT FARA SA ȘTIE CA… ”A murit Ionela Prodan. O mare artista, un om…

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți o apreciere de la fosta soție a lui Mihai Albu, insa situația s-a aschimbat radical in privința….mezinei fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu! Dupa ce Elena…

- Magistrații din Suceava au dat o prima sentința intr-un dosar de viol in grup. Autorii sunt patru persoane din etnie roma din Șcheia și Balaceana. Toți au mai avut probleme cu legea. Victima este o femeie in varsta de 60 de ani, care a fost batjocorita de indivizi in prezența soțului ei. Inainte sa…

- Gabriela Cristea a fost atacata de un internaut, dupa o postare pe care a facut-o vedeta. Ea ieșise la plimbare, in parc, alaturi de soțul ei, Tavi Clonda, și de fetița lor, Victoria. „Ea este Victoria. Suntem toata gasca si ne bucuram de vremea de afara”, a spus Tavi Clonda. „Lumea de aici ne cunoaste,…