Stiri pe aceeasi tema

- Succes istoric al sindicaliștilor din STB! Aceștia au reușit sa discute cu Nicușor Dan aproape un minut, dupa ce prefectul Bucureștiului a declarat ca primarul nu a vrut sa ii raspunda la telefon. ”Era prea tarziu”, a punctat primarul ales al Bucureștiului, in plina greva a sindicaliștilor din transportul…

- Greva STB continua și astazi, in ciuda deciziei Tribunalului București , de ieri, Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca i-a convocat pe toți șefii de autobaza ai STB. “Aceasta decizie este cunoscuta de ieri. Executorii judecatorești au afișat decizia, pana in acest moment. Cine nu…

- Jurnalistul Vitalie Cojocari (Pro TV) a dat publicitatii un fluturas cu salariul pe care il incaseaza un sofer STB. Sindicalistii STB au blocat joi circulatia mijloacelor de transport in comun din Capitala, declansand o greva cu „substrat politic”. Astfel, conform fluturasului publicat de jurnalist,…

- „Avem o greva la STB, acțiune foarte grava care afecteaza foarte mulți bucureșteni. Este o greva ilegala pentru multe motive. In primul rand, suntem in stare de alerta și nu se fac greve.Chiar daca n-am fi in stare de alerta exista obligație legala ca pentru transportul public sa fie asigurata o activitate…

- 11 km de rețea primara de termoficare vor fi modernizați, din aceasta luna. Anunțul a fost facut luni de primarul general, Nicușor Dan iar principalii beneficiari vor fi cei din zona Grozavești. Acesta a anunțat ca a semnat Acordul pentru modernizarea altor 11 km din rețeaua primara de termoficare,…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac, a postat in aceasta seara 25 noiembrie 2021 un mesaj pe pagina sa de Facebook prin care explica de ce s au dat noi autorizatii pentru construirea unui bloc de 15 etaje in statiunea Mamaia. Edilul sustine ca "in cazul statiunii Mamaia, PUZ ul aplicat in…

- Este extrem de puțin probabil ca finanțarea pentru spitalul metropolitan București, al carui studiu de fezabilitate expira la finele acestui an, sa fie asigurata, a declarat vineri primarul general Nicușor Dan. „Mi-aș dori sa avem un miliard de euro ca sa il facem, dar mi se pare extrem de puțin probabil”,…

- ”Incepand din seara de joi, 28 octombrie, Colterm a reinceput furnizarea agentului termic pentru clientii sistemului centralizat de incalzire. Din pacate, distribuitorul de gaz a intarziat livrarea acestuia cu 4-5 ore, motiv pentru care nu am reusit sa repunem in functiune sistemul de incalzire in timpul…