- La examinarea exterioara a cadavrului nu au fost constatate urme de violenta, potrivit autoritatilor.Politistii tulceni investigheaza o moarte suspecta, dupa ce cadavrul unei persoane a fost gasit plutind in apele Marii Negre, in zona orasului Sulina.Iata informatiile oficiale transmise de Inspectoratul…

- Polițiștii au descoperit marți dimineața, in urma unei sesizari, un barbat care iși ducea tatal mort, intr-un vehicul ... The post VIDEO. Barbat prins de poliție cand iși ducea tatal mort intr-un carucior, pentru a-l ingropa la cimitir appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii constanțeni au descoperit marți dimineața, in urma unei sesizari, un barbat care iși ducea tatal mort, intr-un carucior, la cimitr, pentru a-l ingropa. Barbatul a fost internat la un spital de psihiatrie.

- Gratian si Ciprian Duduianu, fratii interlopului Emi Pian, decedat in urma cu o saptamana intr-un conflict in sectorul 6 al Capitalei, au fost retinuti pentru 24 de ora. Fratii lui Emi Pian au fost dusi in Arestul Central, apoi transferati in arest la sectii de Politie. Cei doi sunt acuzati de tentativa…

- Mai multe percheziții la membri ai clanului Duduianu, inclusiv in casa interlopului Emi Pian, care a fost ucis in urma cu o saptamana, au fost facute de polițiștii și procurorii din București.

- Inmormantarea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, a fost pentru anchetatori un moment operativ - adica un prllej de a culege informatii pretioase despre gruparile interlope. Politisti sub acoperire ar fi fost la casa din București a liderilor clanului Duduianu, dar si in locatii din mai multe judete.…

- Doi barbați de 40, respectiv 42 de ani, banuiți ca au intrat in timpul nopții, cu masca pe fața, intr-o firma din sectorul 6 al Capitalei, unde au spart un seif și au furat 40.000 de lei, au fost arestați preventiv.Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…