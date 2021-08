Emelie Hollow lanseaza albumul “Half The Story”

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul rapper Lil Nas X a anunțat pe Twitter ca urmeaza sa lanseze primul sau album intitulat „Montero” pe 17 septembrie. Cel mai probabil, albumul va conține atat piesa „Montero (Call Me By Your Name)” dar și „Industry Baby”. In postarea de pe Twitter, artistul a postat și un clip de promovare iar…

- Albumul de debut al trupei "Familia Jeff" se numește "Family Ties", adica "legaturi de familie". Este deja pe piața muzicala, dar o lansare oficiala la Campina, in orașul natal al "Familiei Jeff" nu a avut loc pana acum. Se va intampla sambata, 21 august 2021, de la ora 21.00, la Club Live. Rezervarile…

- WILLOW lanseaza albumul „lately I feel EVERYTHING”, despre care spune ca ”este o exprimare muzicala a incercarii de a percepe atat sentimentul de bucurie, cat și cel de furie prin compasiune și joaca”. WILLOW a colaborat pentru noul proiect muzical cu Travis Barker, Avril Lavigne, Tierra Whack, Cherry…

- Timișoreanca Ana Kui a lansat recent albumul de debut, „Ganduri țesute”, un material sonor care cuprinde zece melodii de suflet. Albumul poate fi comandat pe site-ul oficial al artistei și se poate asculta pe principalele platforme de streaming. „Cant de la cinci ani, insa am luat-o mai serios din liceu.…

- ALVARO SOLER revine dupa un an si jumatate cu MAGIA. Albumul urmeaza single-ul omonim, care a fost lansat in martie și are peste 50 milioane de ascultari pe platformele de streaming. “Pentru MAGIA nu numai ca am scris mai multe melodii decat oricand, dar am avut și timp sa le produc eu insumi, ceea…

- Formația timișoreana 8LightMinutes lanseaza albumul de debut printr-un concert care va avea loc in data de 2 iulie de la ora 20 in curtea cinematografului Arta. „Suntem foarte incantați sa va anunțam ca vom avea un concert cu ocazia lansarii primului nostrum album “Ebredj fel / Wake up”. Acest album…

- Mahmood este un artist care in scurt timp a cucerit un loc printre cei mai importanți artiști ai scenei muzicale, cu o trasatura unica care il deosebește in panorama contemporana. Artistul lanseaza acum albumul “GHETTOLIMPO”. Albumul se deschide catre o lume cu multiple fațete, in care fiecare piesa…

- Piesa “Careful”, impreuna cu artistul danez, Nicklas Sahl, este ultimul single ce apare, inainte ca Emelie Hollow sa lanseze albumul, “Half The Story”, pe 27 august. Emilie a declarat ca melodia “Careful” este despre dorinta de a deveni din nou vulnerabil in fata iubirii si de a avea din nou incredere…