Elon Musk spune ca in 2020 ar putea finaliza tunelul pentru transport hyperloop. Iata ce ar insemna (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Teheran au blocat accesul prin Internet mobil la website-uri straine in mai multe provincii din Iran, a anuntat miercuri agentia de presa semioficiala ILNA, citata de Reuters. Rude ale persoanelor ucise in timpul protestelor din ultima luna fata de cresterea pretului carburantilor…

- Facebook a anuntat, vineri, ca, a intentat, in California, un proces impotriva unei companii si a doua persoane fizice, in contextul in care depune eforturi pentru a se asigura ca utilizatorii sunt in siguranta si pentru a combate abuzurile in platforma de reclame. "Acestea au incalcat Termenii…

- Un responsabil american a declarat joi, sub rezerva anonimatului, ca secretarul american al Apararii Mark Esper intentioneaza sa trimita intre 5.000 si 7.000 de soldati suplimentari in Orientul Mijlociu pentru a contracara Iranul. Acest oficial nu a precizat unde ar putea fi desfasurate aceste…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in continuare, Guvernul Orban, Partidul National Liberal si el doresc cresterea pensiilor, mentionand ca nu vor exista "cu certitudine" taieri de salarii. "Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna…

- Euro creste usor, joi, in comparatie cu moneda nationala, insa dolarul continua sa scada. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7576 de lei/unitate, cu 0,01% mai mult fata de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2614 de lei/unitate, cu 0,35%…

- Presedintele Vladimir Putin a discutat la telefon despre conflictul sirian cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si l-a invitat in Rusia "in zilele urmatoare". "Vladimir Putin l-a invitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru o vizita de lucru in zilele urmatoare. Invitatia a fost acceptata",…

- Avioane militare ruse ar fi bombardat, intr-un interval de 12 ore, patru spitale in zone controlate de rebeli din Siria. Aceste atacuri ar fi avut loc pe 5 mai si fac parte dintr-o campanie mai ampla de bombardare a spitalelor dusa de regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad.…

- Lituania a cerut joi mai mult sprijin din partea NATO pentru apararea spatiului sau aerian in timpul unei vizite a ministrului german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, relateaza dpa. Annegret Kramp-Karrenbauer a avut convorbiri cu omologul ei lituanian Raimundas Karoblis si cu presedintele…