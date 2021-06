Șeful promoției 2021 de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, Ștefan Ștefanescu, indrumat de prof. dr. Costin Dobrota, s-a calificat pentru Olimpiada Internaționala de Fizica și va fi in Lituania, la Vilnius, in perioada 17-24 iulie. El face parte dintre cei cinci elevi care reprezinta Romania la Olimpiada, in lotul restrans. Ștefan Ștefanescu a […] Articolul Elev de la Colegiul „Cantemir” calificat la Olimpiada Internaționala de Fizica apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .