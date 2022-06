Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea va fi extradata! Judecatorii Curții de Apel din Sofia au luat, vineri, hotararea extradarii fostului ministru al Dezvoltarii. Aflata in Bulgaria, fostul ministru al turismului va reveni in Romania pentru a-și ispași pedeapsta primita in dosarul „Gala Bute”. Decizia este definitiva. ...

- Elena Udrea a transmis un mesaj sfașietor din inchisoare, la aproximativ o luna jumatate de cand a fost condamnata la in dosarul Gala Bute. Iata ce dezvaluiri dureroare a facut fostul ministru pe pagina de Facebook.

- Fostul ministru Elena Udrea, arestata preventiv in Bulgaria, vine cu noi critici la adresa instantelor din Romania, afirmand ca este arestata ilegal, de 46 de zile, „ca urmare a unei halucinante decizii a ICCJ”. In Dosarul „Gala Bute”, fostul ministru al Dezvoltarii a primit o condamnare de sase ani…

- Au trecut 46 de zile de cand Elena Udrea se afla in arestul din Bulgaria, dupa ce a fost condamnata la șase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Ei bine insa, astazi, fostul ministru a luat pe toate lumea prin surprindere dupa ce a venit cu un mesaj tulburator direct din spatele gratiilor! Iata ce…

- Elena Udrea se intoarce la inchisoare! Sau cel putin asa ar trebui Judecatorii de la Instanța Suprema i-au respins contestatia in anulare formulata la decizia de condamnare in dosarul Gala Bute, care prevedea 6 ani de inchisoare pentru fostul ministru al Turismului. ICCJ a respins contestația in anulare,…

- Elena Udrea nu a fost gasita la domiciliu de politistii care trebuiau sa o duca la inchisoare. Condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare Elena Udrea nu a fost gasita la domiciliu de politistii care trebuiau sa o duca la inchisoare. Condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare Elena Udrea nu a fost…

- Elena Udrea a fost condamnata la sase ani de inchisoare cu executare, in dosarul Gala Bute. Decizia, care nu mai poate fi contestata, a fost luata joi de instanța suprema. Un complet format din cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins joi, ca nefondate, contestatiile in anulare…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi ce se intampla in perioada urmatoare in procesul in care Elena Udrea este condamnata definitv la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Decizia este definitiva: Elena Udrea este condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul Gala…