Exact cand savuram cele mai noi trailere God of War si inca recapitulam ce a mai anuntat Ubisoft, iata ca vine Electronic Arts cu anuntul neasteptat: un nou joc Iron Man. Ce e drept pana acum nu am avut un joc Iron Man acatarii, daca e sa fim sicneri. Motive Studio, unul dintre studiourile detinute de EA se va ocupa de un joc complet nou, single player, third person si apartinand genului action adventure. Jocul nu are inca un titlu si este de abia in faza de pre-productie. Este realizat in colaborare cu cei de la Marvel Games. Bill Rosemann, directorul creativ de la Marvel Games vrea sa creeze…