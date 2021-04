Stiri pe aceeasi tema

- O educatoare de la Gradinita cu program normal Fastaci din judetul Vaslui a fost sanctionata dupa ce, in cursul lunii martie, parintii unui copil au reclamat ca acesta a plecat singur din unitatea de invatamant in timpul programului, fara stirea cadrului didactic. Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean…

- Guvernul liberal vrea sa suspende facilitatea acordata firmelor prin care acestea puteau acorda cate 1500 lei pentru educația timpurie a copiilor angajaților. Un proiect de ordonanța de urgența pregatit de Ministerul Finanțelor Publice vrea sa suspende acordarea acestei facilitați pana la sfarșitul…

- In urma cu puțin timp, un apel la 112 anunța faptul ca un minor a ramas blocat in locuința. La fața locului s-au deplasat trei echipaje ale ISU Vrancea, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, o ambulanța SMURD și o autospeciala pentru descarcerare, dar și un echipaj de poliție. Intervenția…

- In urma cu puțin timp, un apel la 112 anunța faptul ca un minor a ramas blocat in locuința. La fața locului s-au deplasat trei echipaje ale ISU Vrancea, o autospeciala de intervenție și salvare de la inalțime, o ambulanța SMURD și o autospeciala pentru descarcerare, dar și un echipaj de poliție. Intervenția…

- Pandemia de COVID-19 nu i-a impiedicat pe reprezentanții a doua gradinițe din Romania și Republica Moldova sa se „uneasca‟ in cadrul unui proiect transnațional prin care au marcat cei 162 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Este vorba despre Gradinița cu Program Normal Homocea și Gradinița nr.…

- O barmanita din municipiul Bistrita a fost sanctionata de jandarmi cu 2.000 de lei pentru ca a servit un client in interiorul localului situat in apropierea garii, cu toate ca, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, acest lucru este interzis in localitate. Potrivit unei informari remise luni de…

- O femeie din Vaslui, care ar fi trebuit sa stea in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Marea Britanie, a fost depistata, de jandarmii brasoveni, duminica, in zona telecabinei Capra Neagra din statiunea Poiana Brasov. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, femeia a fost legitimata…