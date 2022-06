Stiri pe aceeasi tema

- Valoare contractelor este de 167.000 lei Compania ieseana este detinuta de Paula Sarbu si Lorin Radu Florea si administrata de Paula Sarbu Potrivit www.confidas.ro, in anul fiscal 2021 a declarat o cifra de afaceri de 41.861 lei si un profit net de 26.069 lei dar si datorii de peste 13.000 lei Atelier…

- Megaafacerea „ Proiectarea “ merge mai departe. Pe langa milioane de lei pe care primaria le cheltuieste pentru modernizarea artezienelor, alte servicii de proiectare inghit bani de la bugetul local. De aceasta data banii merg pentru proiectarea unei parcari supraetajate, in zona Liceului Energetic,…

- Black Wave Center SRL si a reinnoit un contract cu Primaria Constanta. Contractul de prestari servicii nr. 93604 incheiat a fost incheiat initial in mai 2021 Acesta vizeaza achizitia serviciului de transport, montare demontare drapele pentru sarbatorile nationale si avea o valoare de 121.060 lei fara…

- Chimcomplex iși informeaza investitorii in legatura cu soluția in favoarea sa pronunțata vineri, 3 iunie 2022, de Curtea de Apel Bacau, prin care este intoarsa decizia data de Tribunalul Bacau in mai 2021. Cele doua companii se judecau pentru un... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Nicolae Pircalabescu, prim procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, este unul dintre candidații la alegerile pentru desemnarea viitorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Este și singurul candidat din Vrancea, de altfel. Pe „palierul” sau, anume ca membru…

- Am semnat astazi contractul pentru prestarea serviciilor de proiectare, asistența tehnica din partea proiectantului și execuția de lucrari pentru realizarea obiectivului de investiții aferent proiectului ,,Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente”…

- Municipiul Constanta plateste 439.390 lei fara TVA pentru servicii de realizare a unei manifestari cultural artistice dedicate "Zilei Constantei" 2022 Acestea se traduc printr un oncert, focuri de artificii si video mapping Firma castigatoare, AG Radio Holding SRL trebuie sa realizeze si un videomapping…

- Anul trecut, compania americana a generat pe plan local aproape 114 milioane de euro. Firma a raportat un numar mediu de 3.209 angajati, de circa cinci ori mai multi fata de 2016. Amazon a ajuns anul trecut la afaceri de peste jumatate de miliard de lei in judetul Iasi, fiind prima companie locala din…