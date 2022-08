Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul turc Recep Tayyip Erdogan au convenit, vineri, sa consolideze cooperarea in domeniile transporturilor, agriculturii, finantelor si constructiilor, au precizat cei doi intr-un comunicat comun, la finalul unei intalniri de patru ore, potrivit Reuters. Turcia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, in discursul de vineri seara, ca Rusia a facut totul nu doar pentru a inchide accesul Ucrainei la mare, ci si pentru a distruge potentialul exporturilor, insa ucrainenii nu au permis acest lucru. "Astazi, statul nostru si intreaga lume civilizata…

- ”Astazi (n.r. vineri), exista un far pe Marea Neagra. Farul sperantei. Farul posibilitatii. Farul linistii intr-o lume care are nevoie de ea mai mult ca niciodata”, a afirmat seful ONU. ”Promovarea bunastarii umanitatii a fost forta motrice a acestor negocieri. Intrebarea nu a fost ce este bine pentru…

- Emmanuel Macron va vizita trupele franceze staționate in Romania marți, iar apoi se va deplasa pentru o vizita oficiala in Republica Moldova miercuri, a anunțat vineri Palatul Elysee intr-un comunicat de presa in care confirma turneul extern al președintelui francez, potrivit Reuters . Joi, surse oficiale…

- Papa Francisc a cerut ridicarea blocadei asupra exporturilor de grau din Ucraina, spunand ca alimentul de baza nu ar trebui sa fie folosit „ca arma de razboi”, transmite CNN. Suveranul Pontif a spus, la finalul audienței sale saptamanale de miercuri, ca urmarește „cu mare ingrijorare” situația din porturile…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a oferit luni, in timpul unui apel telefonic cu președintele rus Vladimir Putin, sa gazduiasca discuții intre Rusia, Ucraina și ONU la Istanbul, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia este gata sa colaboreze cu Turcia pentru libera circulatie a marfurilor in Marea Neagra, inclusiv a cerealelor provenite din Ucraina, i-a spus luni presedintele rus Vladimir Putin omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan, intr-o discuție telefonica, relateaza AFP și Reuters, citate de Agerpres…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis luni presedintelui rus Vladimir Putin ca Ankara este pregatita sa gazduiasca noi discuții intre Rusia, Ucraina și Națiunile Unite la Istanbul, relateaza CNN . Intr-un apel telefonic, liderul turc i-a subliniat omologului sau rus necesitatea unor masuri…