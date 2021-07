Economia mondială este în pericol. Accesul redus la vaccinuri al ţărilor în dezvoltare, principalul motiv G20: Redresarea economiei mondiale, pusa in pericol de raspandirea variantelor de Covid-19 si de accesul redus la vaccinuri al tarilor in dezvoltare. Reuniti la Venetia, in prima intalnire fata in fata de la inceputul pandemiei, ministrii de Finante au sustinut o masura de a opri companiile multinationale sa isi transfere profiturile in paradisuri fiscale. Acest lucru creeaza conditiile pentru ca liderii G20 sa finalizeze adoptarea unei taxe minime pentru corporatii de 15%, la un summit programat sa aiba loc la Roma in octombrie. Prin aceasta initiativa ar putea fi recuperate sute de miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

