Stiri pe aceeasi tema

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat, in weekend, pe raza unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, misiuni privind verificarea respectarii masurilor de catre societațile comerciale și persoanele fizice autorizate, verificarea respectarii masurilor…

- Tenisul de masa buzoian va fi reprezentat, din sezonul viitor, in primul eșalon valoric, in competiția feminina. Echipa de senioare a Gloriei Buzau, formata din Daniela Barzoi, Luiza Popescu și Codruța Dranca, a promovat in Superliga, dupa meciurile disputate in returul campionatului Diviziei A, turneu…

- Formatia feminina a Fortunei Becicherecu Mic a inceput excelent noul sezon in elita si e lidera dupa doua runde, la golaveraj, in fata multiplei campioane Universitatea Olimpia Cluj. Ieri, elevele lui Sorin Brindescu le-au invins pe teren propriu, scor 6-0, pe maramuresencele de la ACS Fotbal Feminin…

- REȘIȚA – ACS Banat Girls Reșița va debuta in prima liga sambata, 5 septembrie, de la ora 11:00, acasa, impotriva echipei Fortuna Becicherecu Mic. In campionatul Ligii 1 vor evolua 12 echipe, dupa ce CS Școala de Fotbal Luceafarul Filiași și CSȘ Targoviște s-au retras! La formația din Becicherecu Mic…

- REȘIȚA – In prima etapa a Ligii 1 de fotbal feminin, ACS Banat Girls Reșița va intalni pe data de 23 august, acasa, echipa Universitatea Galați, nimeni alta decat vicecampioana en-titre! In etapa a II-a, reșițencele vor juca un alt meci tare, in deplasare, cu Fortuna Becicherecu Mic, la care evolueaza…

- Singura grupare fotbalistica din Timis aflata pe prima scena si-a aflat azi programul pentru editia de campionat 2020-21. ACS Fortuna Becicherecu Mic va debuta in noua editie a Ligii I feminine intr-o zona potrivita anotimpului, avand prima etapa in deplasare cu Selena Constanta. Timisencele pregatite…

- In ultima perioada, CS Medgidia a realizat mai multe transferuri la echipa feminina de volei. Andreea Maria Petra are 27 de ani si este nascuta la Targu Mures.Un nou transfer la echipa feminina de volei CS Medgidia, componenta a Diviziei A1, esalonul de elita din Romania. Trupa din judetul Constanta…