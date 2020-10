Stiri pe aceeasi tema

- Daca sub vechea conducere a FRV s-a stabilit ca ediția 2020-2021 a primei ligi de volei masculin sa se dispute cu etape saptamanale, atat in tur cat și in retur, acum totul a fost schimbat. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campionatul Diviziei A1 la volei feminin va incepe luna aceasta. Dar nu pe data de 17, așa cum era stabilit inițial, ci pe 31 octombrie. Și nu cu etape saptamanale, ca pana acum, ci cu turnee, pentru a limita riscul raspandirii noului Coronavirus. La fiecare turneu vor exista cate patru grupe a cate…

- Prefectul Liliana Onet a convocat miercuri sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia s-a aprobat Hotararea privind instituirea masurii de limitare a raspandirii infectiilor cu SARS-CoV – 2 la nivelul spatiilor/activitatilor unde exista un risc crescut de…

- Buziaș: Sorin Munteanu – PNL – 1.628 voturi Ciacova – Nu au fost procesate Deta: Petru Roman – PNL – 1.327 voturi Faget: Marcel Avram – PNL – 1.427 voturi Gataia: Raul Cozarov – PNL – 1.891 voturi Jimbolia: Darius Postelnicu – PNL – 1.432 voturi Recaș: Nu au fost procesate Sannicolau Mare: Danuț Groza…

- Zeci de voluntari s-au apucat de treaba in prima zi a proiectului Color the Village (Coloreaza Satul). Vineri, 18 septembrie, sunt așteptați 200 de voluntari la treaba – vor zugravi 30 de case din localitatea Racovița.

- AN SCOLAR 2020-2021. In realitate, aici nu exista nici o persoana bolnava in comuna Bara. Cei trei infectati care apar in statisticile nationale si judetene sunt de fapt din Lugoj si au viza de flotant in Bara, unde insa nu au locuit niciodata. Acum, autoritatile vor analiza din nou situatia, pentru…

- Dupa ce saptamana trecuta au fost depistate trei focare de pesta porcina in județul Timiș, dintre care doua in apropiere de Lugoj, la Criciova și pe Fondul cinegetic Tapia, acum a mai fost descoperit unul, tot in estul județului. Noul focar de pesta porcina africana a fost declarat pe teritoriul…

- CSM Lugoj, singura formatie din Timis sigura de participarea in eurocupe in viitorul sezon, si-a aflat in aceasta saptamana programul din toate cele trei competitii in care e inscrisa. Voleibalistele participa in elita – Divizia A1, Cupa Romaniei, dar si in CEV Challenge Cup. Adversara din Europa se…