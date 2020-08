Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Zinca și Tamas Bogya de la CS Unirea au ocupat prima treapta a podiumului la Campionatul Național Echipe Elita la Orientare, ce s-a desfașurat in perioada 21-23 august, intr-o zona de padure din Maramureș. Echipa CS Unirea Alba Iulia a fost desemnata campioana naționala dupa cumularea timpilor…

- Ziarul Unirea Competiții de orientare și atletism pentru sportivii legitimați la CS Unirea Alba Iulia Trei sportivi legitimați la CS Unirea Alba Iulia participa, in perioada 21 – 23 august a.c., la doua importante competiții, de atletism și orientare, ce se desfașoara la Cluj-Napoca și Maramureș, cu…

- Bogya Tamas, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a caștigat categoric competiția internaționala Transylvania Open la orientare, ce s-a desfașurat in perioada 17-19 iulie in padurea Faget, situata langa Cluj-Napoca. Bogya Tamas s-a clasat pe prima poziție la toate cele trei etape ale competiției…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma misiunilor desfașurate la frontiera de stat, peste 34.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 402.000 lei. In cursul zilei…

- Vremea s-a incalzit fata de ziua precedenta. Cerul a fost variabil, cu innorari temporare in cursul serii si al noptii cand pe arii restranse au cazut ploi cu caracter de aversa insotite si de descarcari electrice. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 11.1 l/mp la Targu Lapus. Vantul…

- Inca o persoana a decedat in județul Maramureș in urma infectarii cu covid, anunța CJSU. Este vorba despre o persoana din categoria de varsta 60-69 de ani, care avea comorbiditați. Pana la data de 14 iulie, in județul Maramureș au fost confirmate pozitiv 239 de persoane. 203 dintre ele s-au vindecat…

- Pentru ziua de duminica, 12 iulie 2020, meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben, de instabilitate atmosferica accentuata pentru 28 de județe din țara. In aceste regiuni se anunța furtuni și vijelii, local caderi de grindina. In București temperatura maxima va fi de 34 de grade. In țara,…

- In perioada 11-12 iulie are loc prima competiție pentru CS Unirea Alba Iulia, dupa o pauza de peste 4 luni, ca urmare a restricțiilor impuse de evoluția pandemiei de COVID-19 pe teritoriul Romaniei. Bogya Tamas și Anghel Marius, sportivi ai secției de orientare, vor participa la Cupa Bihorului – 2020,…